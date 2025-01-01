السفارة الأمريكية بدمشق: الشعب السوري أمام فرصة نادرة لإعادة بناء بلده

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 07:30 مساءً - هنأت السفارة الأمريكية في دمشق، السوريين بمناسبة حلول العام الجديد، معتبرة أنه "بعد 5 عقود من نظام الأسد، أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم"، كما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأضافت السفارة الأمريكية في منشور عبر منصة "إكس": "مع دخولنا عام 2025، نقف مع الشعب السوري ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا للعام المقبل".

وأشارت إلى أنه أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم وإعادة تشكيله، وإقامة مجتمع جديد أكثر حرية وشمولًا.

وأكدت أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السوريين لمساعدتهم على اغتنام هذه الفرصة التاريخية، "نتمنى لكم ولأحبائكم السلام والأمل والسعادة في العام الجديد".