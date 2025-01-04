نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي ضد طنطا بكأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي لمواجهة نظيره فريق طنطا ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

يسعى الدراويش إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة لضمان استمرار مشواره في البطولة وتحقيق نتائج إيجابية تعزز من ثقة الفريق وجماهيره.

قائمة الفريقين الإسماعيلي وطنطا

حراسة المرمى: أحمد عادل، كمال السيد،عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، عماد حمدي، محمد عمار، عبد الله محمد، هشام محمد، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، علي الملواني، عبد الله السعيد، محمد خطاري، محمد وجدي، نادر فرج، عبد الرحمن كتكوت، إبراهيم عبد العال، عمر القط، إبراهيم النجعاوي، عمر السعيد، إريك تراوري،محمد زيدان، حسن صابر.

وجاءت قائمة طنطا على النحو التالي: عبدالرحمن قطاوي، طاهر رمضان، سليمان عبدربه، أحمد اوكا، محمد رضا، شهاب فتحي، شريف رضا، محمد رمضان، زغلول محمد، محمود علاء، حازم الشامي، حسون محمد، أحمد الحنفي، محمد السيد، أحمد السيد، محمد نبيل، كريم أسامة، محمد السقا، أقطاي عبدالله، محمد بوجي.

موعد مباراة الاسماعيلي ضد طنطا

تقام هذه المباراة في تمام. الساعة الثانية والنصف مساء اليوم السبت على ملعب ستاد الاسماعيلية.

القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي ضد طنطا

ومن المقرر أن تنقل مباراة الاسماعيلي وطنطا عبر قناة "أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.