نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل عُمان ضد البحرين في نهائي كأس خليجي 26 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اختار رشيد جابر، المدير الفني للمنتخب العُماني، تشكيلة منتخب بلاده الذي ستخوض مواجهة البحرين، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسخته السادسة والعشرين.

موعد مباراة عُمان ضد البحرين

يضرب المنتخب العُماني موعدًا ناريًا مع نظيره البحريني، مساء اليوم السبت الموافق 4 يناير على ملعب "جابر الأحمد الدولي"، في نهائي خليجي 26، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت الإمارات المتحدة العربية وسلطنة عُمان.



تشكيل عُمان المتوقع أمام البحرين

حراسة المرمي: إبراهيم المخيني

خط الدفاع: أمجد الحارثي، أحمد الخميسي، محمد المسلمي، علي البوسعيدي

خط الوسط: جميل اليحمدي، حارب السعدي، أرشد العلوي، المنذر العلوي

خط الهجوم: عصام الصبحي، عبد الرحمن المشيفري

تنقل مباراة نهائي كأس الخليج 26 بين منتخبي عُمان والبحرين على أكثر من 16 قناة عربية، وأبرزها قنوات أبوظبي الرياضية، العراقية الرياضية، عمان الرياضية، البحرين الرياضية، دبي الرياضية، الكأس،SSC السعودية الرياضية.