انت الأن تتابع خبر "سنانك هتبقي زي اللؤلؤة"...!! وصفات طبيعية مدهشة لـ تبييض الأسنان بمكونات منزلية اقتصادية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبييض الأسنان هو أمر يسعى إليه الكثيرون لضمان ابتسامة ناصعة وجميلة ولذلك، يلجأ بعض الأشخاص إلى أطباء الأسنان للحصول على خدمات تنظيف وتبييض الأسنان، لكن ذلك قد يتطلب دفع تكاليف مرتفعة هل فكرت يومًا أن هناك مكونات طبيعية متوافرة في المنزل يمكنها تبييض أسنانك دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة؟ في هذا المقال، سنتعرف على بعض الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

وصفات طبيعية لتبييض الأسنان

توجد العديد من الطرق الطبيعية التي تساعد على تبييض الأسنان بسرعة وفعالية باستخدام مكونات طبيعية، ومن أبرز هذه الوصفات:

وصفة الكركم لتبييض الأسنان

في وعاء، اخلط ملعقة من الكركم مع ملعقة من الماء حتى تحصل على معجون.

استخدم فرشاة الأسنان لتفريش أسنانك لمدة لا تقل عن 4 دقائق.

اشطف فمك بالماء جيدًا للتخلص من المزيج.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

زيت الزيتون لتبييض الأسنان

ضع قطعة قطن في زيت الزيتون.

افرك أسنانك بها لمدة 5 دقائق.

اغسل فمك باستخدام معجون الأسنان والماء.

كرر هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج مرضية.

قشر الموز لتبييض الأسنان

استخدم قشر الموز لفرك أسنانك.

استمر في فرك الأسنان لمدة 10 دقائق.

اشطف فمك جيدًا بالماء.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

قشر البرتقال لتبييض الأسنان

استخدم قطعة من قشر البرتقال وافرك بها أسنانك لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك، مضمض فمك جيدًا بالماء.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على أفضل نتائج.

وصفة الملح لتبييض الأسنان