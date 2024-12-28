كأس العالم للأندية .. ريال مدريد سيحصل على 100 مليون يورو في هذه الحالة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 01:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه ريال مدريد نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام البطولة في الولايات المتحدة، الصيف المقبل، وتشهد مشاركة 32 فريقاً، للمرة الأولى.

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية، يعتبر الملكي النادي الأعلى قيمة بين الـ32 فريقاً المشارك في المونديال، وسيحصل على مبلغ ثابت قدره 30 مليون يورو بمجرد مشاركته في البطولة.

وفي حال حقق الميرنجي الفوز في جميع مباريات دور المجموعات، سيرتفع المبلغ الذي سيحصل عليه إلى 35 مليون يورو.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة والتي تضم الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

وفي حال وصل النادي الإسباني إلى نصف النهائي، سيحصد 60 مليون يورو، وسيرتفع إلى 80 مليون يورو، في حال التأهل إلى النهائي.

وإذا فاز ريال مدريد باللقب، سيحصل على مكافأة إضافية قدرها 20 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة: “يضع الفيفا ريال مدريد في مكانة مختلفة بالمكافآت، بناء على معايير موضوعية، تشمل: تصنيف الفيفا (بالنسبة للأندية الأوروبية يُعتمد الاتحاد الدولي على تصنيف اليويفا)، والقيمة التسويقية، وأسعار حقوق البث التلفزيوني”.

ويتصدر ريال مدريد المعايير الثلاثة السابقة على المستوى العالمي.