فيكتور جيوكيريس الأكثر تهديفاً خلال عام 2024

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 01:52 مساءً - يعد المهاجم السويدي، فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنج لشبونة، هداف العام 2024، بعد أن سجل 52 هدفاً في 55 مباراة مع الفريق البرتغالي، وفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية.

ويأتي في المرتبة الثانية، المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 40 هدفاً، في 52 مباراة مع برشلونة.

وجاء هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ في المركز الرابع، الذي سجل 39 هدفاً، فيما تراجع مبابي للمركز الثامن بتسجيل 37 هدفاً، وهو نفس رصيد هالاند في المركز التاسع.

فيما تواجد الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، في المركز العاشر بعد أن سجل 36 هدفاً في 39 مباراة مع النصر.