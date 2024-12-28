انت الأن تتابع خبر 7 حيل بسيطة تجعلك تبدو أصغر بـ 10 سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الوقت يمر كالبرق والرياح، لكن إذا عرفنا الطريق يمكننا إعادته. من السهل أن تبدو أصغر سنًا حتى بدون إجراءات تجميلية. بغض النظر عن اتباع أسلوب حياة صحي، هناك حيل يمكن أن تغير مفهوم عصرنا.

بهذه الحيل ستبدو أصغر بعشر سنوات

1- الجينز

الجينز وخاصة الجينز الممزق، إذا تم ارتدائه بشكل صحيح، يجعلك تبدو شابًا وأنيقًا. يعطي هذا البنطال مظهرًا غير رسمي للأناقة ويجعلك تبدو أقل جدية ورسمية. بالإضافة إلى أنها تجعلك تبدو أطول وأنحف. من الأفضل استخدام السراويل الطويلة بدلاً من السراويل برمودا.

2- تسريحة الدوي

تصفيفة الشعر هذه تخفي تجاعيد الجبهة وتحيط بالوجه. بالإضافة إلى ذلك، فهو يجعل الوجه يبدو أنحف. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة ضبط التسريحة وفقًا لاحتياجاتك.

3- أحذية رياضية بيضاء

الأحذية الرياضية البيضاء رائعة لتقليل العمر. ميزة أخرى لها هي أنها سهلة المطابقة مع الملابس وتبدو رائعة مع أي عمر. يمكنك ارتدائها مع الجينز والقمصان النسائية والتنانير واللباس الداخلي وأي ملابس أخرى لديك.

4- أحمر شفاه أحمر

أظهر بحث أن استخدام أحمر الشفاه يزيد من التباين بين ملامح الوجه. هؤلاء المشاركون في البحث الذين كانت خدودهم وشفاههم حمراء كانوا يُنظر إليهم على أنهم أصغر سناً. النقطة المهمة هي أنه مع تقدم العمر، يتناقص احمرار الشفاه، كما تصبح العيون والحواجب أكثر شحوبًا. على العكس من ذلك، تصبح بشرتنا أغمق.

5- تسريحة بوب

يصبح شعرنا أرق بمرور الوقت، ولكن بقصه بضعة سنتيمترات فقط ، يمكن جعله يبدو أكثر كثافة. يضيف قص شعر بوب الكلاسيكي نضارة ونضارة للوجه، ويجعل الخدين يبدوان أكثر بروزًا ويجعل الفك يبدو أكثر زاويًا. تسريحات الشعر التي تطول الذقن تجعل الوجوه ضيقة أكثر استدارة، وينصح النساء فوق سن الخمسين باستخدام قصات شعر قصيرة جدًا.

6- نظارة بإطار أسود

تظهر النظارات بدون إطار العمر أكثر وهي غير مناسبة للوجه الذي تظهر عليه علامات الشيخوخة. النظارات ذات الإطار الأسود السميك تجعل الوجه حديثًا في جزء من الثانية. ومن المثير للاهتمام أنها تبدو رائعة مع الشعر الأبيض. النظارات ذات الإطارات الكبيرة تخفي التجاعيد وتلفت الانتباه إلى النظارات.

7- الحواجب الكثيفة