خورخي مينديز: لامين يامال ضحية صغر سنه!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 01:52 مساءً - يرى خورخي مينديز، وكيل أعمال لامين يامال، نجم برشلونة، أن موكله كان الأفضل خلال عام 2024، ولكن صغر سنه حرمه من الحصول على عدة جوائز..

وكان يامال حصل على عدة جوائز فردية ضمن فئة أفضل شاب (بالون دور، ذا بيست، جلوب سوكر).

وقال مينديز، في تصريح أبرزته صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لامين يامال كان الأفضل في 2024، لكنه كان أيضاً ضحية لصغر سنه، لأن الكثير من الأشخاص الذين يصوتون اعتقدوا أنه يبلغ 17 عاماً فقط وأن سيكون لديه الوقت للفوز بهذه الجوائز”.

وأضاف: “لم يشعر يامال بالضغط رغم قيادته لفريق برشلونة والمنتخب الإسباني في سن مبكرة.. تشابه البدايات مع ميسي؟ لا أحب مقارنة اللاعبين”.