انت الأن تتابع خبر "حتى لو كـل شعرك شاب هترجعي من تاني شباب".. بذور حجمها ضئيل لكن مفعولها عظيم فوق مما تتخيلي"! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة الخطوط الدقيقة والتجاعيد من أكثر الأمور المزعجة التي تواجه العديد من النساء، خاصة مع التقدم في العمر لذلك، غالباً ما تلجأ النساء إلى استخدام المنتجات التجميلية التي تحتوي على مواد كيميائية، لكنها قد تضر بالبشرة على المدى الطويل وتؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها لذلك، يفضل الكثير منهم استبدال هذه المنتجات بوصفات طبيعية، ومنها خلطة بذور الكتان والشوفان، التي تساعد على التخلص من التجاعيد إذا تم استخدامها بشكل صحيح.

خلطة بذور الكتان والشوفان للبشرة

تحتوي بذور الكتان على أحماض دهنية ومضادات أكسدة تساعد في تقليل ظهور التجاعيد وتحسين صحة البشرة بشكل عام لتحضير هذه الوصفة الطبيعية،

ستحتاجين إلى المكونات التالية:

ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان.

ملعقتان من دقيق الشوفان.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

لتحضير خلطة بذور الكتان والشوفان، اتبعي الخطوات التالية:

ضعي بذور الكتان في وعاء مناسب.

أضيفي كوب الماء إلى بذور الكتان.

سخني الخليط على النار لمدة 15 دقيقة حتى يغلي.

ارفعي الوعاء من على النار واتركيه ليبرد تماماً.

صفي الخليط باستخدام مصفاة نظيفة للحصول على جل نقي.

أضيفي دقيق الشوفان إلى الجل وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات بشكل كامل.

احتفظي بالخليط في برطمان محكم الإغلاق ويفضل تخزينه في الثلاجة لحين الحاجة.

طريقة الاستخدام

لتحقيق أفضل نتائج من خلطة بذور الكتان والشوفان، اتبعي هذه الطريقة: