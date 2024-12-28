انت الأن تتابع خبر العشق القاتل.. احذر تناول القهوة عند الاستيقاظ إليك الوقت المثالي؟ لن تتخيل ما يحدث لجسمك..كارثة بكل المقايس !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - رغم أن تناول كوب واحد من القهوة قد يكون كافياً لبعض الأشخاص لتعديل مزاجهم طوال اليوم، إلا أن الدراسات حول تأثيراتها السلبية لا تزال مستمرة وقد حذرت دراسات جديدة من تناول القهوة في الصباح الباكر، مشيرة إلى أن توقيت تناولها يلعب دورا مهمًا وله تأثيرات كبيرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة العربية.
مخاطر تناول القهوة عند الاستيقاظ
- وفي دراسة أجرتها شركة “بريفيلي” الأسترالية، أشار العديد من البريطانيين إلى أنهم يتناولون حوالي ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا، وغالبًا ما يكون أول كوب في الساعة السابعة صباحًا.
- من جهته، نصح ريكس إيساب، خبير النوم في شركة “هابي بيدز”، بتجنب شرب القهوة خلال الساعة الأولى بعد الاستيقاظ وأوضح أن مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يرتبط عادة بالتوتر، تكون في ذروتها عند الاستيقاظ وهذا الهرمون يعزز اليقظة، مما يجعل شرب القهوة في هذه المرحلة قد يحد من تأثيره أو يزيد من مقاومة الجسم للكافيين.
- وأضاف أن الدماغ ينتج مادة الأدينوزين خلال اليوم، والتي تسبب الشعور بالنعاس، لكن الكافيين يمنع تأثيرها مما يجعلك تشعر باليقظة وإذا كنت تشعر بالتعب بعد شرب القهوة، فقد يكون هذا هو السبب وأوصى بانتظار ساعة على الأقل قبل تناول القهوة بعد الاستيقاظ للاستفادة من اليقظة الطبيعية للجسم دون التأثيرات السلبية للكافيين على نومك.
- يذكر أن القهوة، التي تستخرج من بذور البن المحمصة، تزرع في أكثر من 70 دولة، وخاصة في المناطق الاستوائية في أمريكا الشمالية والجنوبية، وجنوب شرق آسيا، وشبه القارة الهندية.
- وتعتبر القهوة ذات فوائد عدة، مثل تعزيز نشاط الدماغ وتحفيز الذاكرة، والحماية من مرض السكري من النوع الثاني، وتقليل فرص الإصابة بحصى المرارة، وخفض خطر الإصابة بالخرف والزهايمر ومع ذلك، يمكن أن تسبب بعض الأضرار مثل زيادة القلق والتوتر، وزيادة العصبية والأرق، بالإضافة إلى مشاكل هضمية مثل عسر الهضم، القيء، حرقة المعدة، أو الإسهال.