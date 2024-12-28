انت الأن تتابع خبر العشق القاتل.. احذر تناول القهوة عند الاستيقاظ إليك الوقت المثالي؟ لن تتخيل ما يحدث لجسمك..كارثة بكل المقايس !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم أن تناول كوب واحد من القهوة قد يكون كافياً لبعض الأشخاص لتعديل مزاجهم طوال اليوم، إلا أن الدراسات حول تأثيراتها السلبية لا تزال مستمرة وقد حذرت دراسات جديدة من تناول القهوة في الصباح الباكر، مشيرة إلى أن توقيت تناولها يلعب دورا مهمًا وله تأثيرات كبيرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة العربية.

مخاطر تناول القهوة عند الاستيقاظ