تمتعي برموش وحواجب كثيفة بمكون معجزة لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب بسرعة الصاروخ

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رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من الفتيات والسيدات وخاصة الذين يعانون من الرموش والحواجب الخفيفة والقصيرة، والتى تعد هذه المشكلة تؤثر علي نفسيتها وتقلل من ثقتها من نفسها وتسبب لها الإحراج والإزعاج، وتجعل مظهرها غير جميل لذلك سوف نقدم إليكي مكونات وطريقة عمل خلطة طبيعية تتكون من زيت الخروع والحنة والقرنفل والفازلين وزيت الجوجوبا فتلك الوصفة آمنه جدا، ويتم إستخدامها لكل أنواع البشرة فهى تساعد على تطويل وتكثيف الرموش، وتعمل أيضا على تكثيف الحواجب لأن الرموش الطويلة والحواجب الكثيفة والثقيلة تعطي وتزيد من جمال الفتيات وخاصة تظهر جمال العيون وتجعلها جذابة فيجب الإهتمام بالرموش والحواجب بإزالة الماكياج قبل النوم، والاهتمام بترطيبها بوضع أى نوع من الزيوت الطبيعية، والبعد عن إستخدام أدوات التجميل التى تحتوي على عناصر كيميائية تسبب فى تساقط شعر الحواجب والرموش، ويمكن أن تسبب التهابات فى العيون أو فى البشرة، وفيما يلى سوف نشرح طريقة تحضيرها بمكونات متوفرة فى كل منزل وبأسعار تناسب جميع الناس، ولا تأخذ إلا سوى دقائق لتحضير هذه الخلطة لتعطي أفضل النتائج برموش وحواجب جذابة.

توجد أنواع كثيرة

من مستحضرات التجميل قد تعمل على تطويل الرموش وتكثيف الحواجب فمن المستحضرات التي تعمل على تطويل وتكثيف الرموش هي الماسكرا، ولكنها ضارة جدا لأنها تكون السبب في تساقط شعر الرموش لذلك تكون خفيفة فمن الممكن أن نستخدم خلطة طبيعية تساعد على تكثيفها وتطويلها وهي خلطة زيت الخروع فأن هذا الزيت قادر على ذلك في وقت سريع جدا.

مكونات خلطة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الحنة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مطحون القرنفل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من جل الصبار

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الألوفيرا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الحليب

فرشاة ناعمة

طريقة عمل خلطة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب