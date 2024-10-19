إسرائيل: مسيرة الهجوم على منزل نتنياهو مثل المستهدفة لقاعدة جولاني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 03:38 مساءً - كشف تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي عن اخفاق واضح لقدرات الدفاع الجوي في التصدى لغارات ومسيرات حزب الله اللبناني، في ظل تطور منظومة المقاومة خلال السنوات الماضية، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

ذكر التحقيق الأولي أن المُسيرة التي استهدفت منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من لبنان مثل التي ضربت قاعدة "جولاني" فيما يقول أن الحزب يختار عملياته النوعية بدقة وأهدافه.

وسبق أن قام حزب الله بعملية نوعية الأسبوع الماضي ضد جنود الاحتلال في قاعدة قرب حيفا الأحد الماضي وقتلت 4 جنود وخلفت أكثر من 70 جريحًا من الجنود، بنفس نوع المسيرة كما يقول الاحتلال.

ولم يكن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء في قيساريا منذ أسبوع على الأقل ولم يتواجد ساعة الهجوم بالمسيرة.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قيساريا، بعد استهدافه بطائرة مسيرة أطلقت من لبنان، صباح اليوم السبت.