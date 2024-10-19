مال وأعمال

المغرب يخطط لجذب استثمارات عالمية بمشاريع طاقة ضخمة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المغرب يخطط لجذب استثمارات عالمية بمشاريع طاقة ضخمة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 19 أكتوبر 2024 05:21 مساءً - العربية نت_ يستعد المغرب لمضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في منطقة الصحراء الغربية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

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ووفقاً لتقرير نشرته “بلومبرج”، فقد حددت الحكومة المغربية موعداً نهائياً في عام 2027 لاستكمال بناء 1.4 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء الغربية.

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وتقدّر تكلفة هذه المشاريع بحوالي 2.1 مليار دولار، وسيشارك في تمويلها مستثمرون محليون وعالميون، من بينهم شركات فرنسية.

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ويشمل هذا الاستثمار تطوير مشروع كابل بقوة 3 جيجاوات، يربط محطات الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية بوسط المغرب، ما أثار اهتمام العديد من المستثمرين.

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جدير بالذكر أن سعة الطاقة المتجددة الحالية في الصحراء الغربية تبلغ حوالي 1.3 جيجاوات، وهو ما يعادل تقريباً ربع إجمالي سعة الطاقة المتجددة في المغرب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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