المغرب يخطط لجذب استثمارات عالمية بمشاريع طاقة ضخمة

دبي - احمد فتحي في السبت 19 أكتوبر 2024 05:21 مساءً - العربية نت_ يستعد المغرب لمضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في منطقة الصحراء الغربية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

ووفقاً لتقرير نشرته “بلومبرج”، فقد حددت الحكومة المغربية موعداً نهائياً في عام 2027 لاستكمال بناء 1.4 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء الغربية.

وتقدّر تكلفة هذه المشاريع بحوالي 2.1 مليار دولار، وسيشارك في تمويلها مستثمرون محليون وعالميون، من بينهم شركات فرنسية.

ويشمل هذا الاستثمار تطوير مشروع كابل بقوة 3 جيجاوات، يربط محطات الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية بوسط المغرب، ما أثار اهتمام العديد من المستثمرين.

جدير بالذكر أن سعة الطاقة المتجددة الحالية في الصحراء الغربية تبلغ حوالي 1.3 جيجاوات، وهو ما يعادل تقريباً ربع إجمالي سعة الطاقة المتجددة في المغرب.