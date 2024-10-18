انت الأن تتابع خبر «عشبة نعمة ورحمة من الله»… 3 أعشاب سحرية للقضاء على النسيان وتحسين الذاكرة ومحاربة الخرف حتى لو كان عمرك فوق الـ60… طريقة أستخدمها!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة المريمية من الأعشاب الشهيرة بقدرتها الفائقة على تعزيز الذاكرة وتحسين وظائف الدماغ، تحتوي المريمية على مركبات فعالة تسهم في تحسين الأداء الإدراكي، حيث أظهرت الدراسات أن لها دورا في تعزيز الذاكرة والوقاية من التدهور العقلي، إضافة إلى ذلك، يعتقد أن المريمية لها خصائص تساعد في علاج مرض الزهايمر بفضل تأثيرها الإيجابي على صحة الأعصاب، رائحتها النفاذة ومكوناتها القوية تجعلها أحد الأعشاب التي تعزز صحة الدماغ، سنتناول تفاصيل الفوائد الصحية للمريمية وأعشاب أخرى تعزز الذاكرة.

دعم الذاكرة بالأعشاب

من الأعشاب التي تتميز بفوائد كبيرة لصحة الدماغ هو الكركم، يحتوي الكركم على مركب الكركمين الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة و الالتهابات، مما يجعله مفيدا في الوقاية من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر، مثل مرض الزهايمر، تشير الأبحاث إلى أن الكركمين يساعد في إزالة بروتين بيتا أميلويد، الذي يرتبط بتكوين لويحات في الدماغ تؤدي إلى الزهايمر، كما يعمل الكركمين على حماية الخلايا العصبية من التلف، مما يعزز من الأداء الإدراكي ويحافظ على الصحة العقلية بشكل عام.

عشبة الجنكة بيلوبا ودورها في تحسين الذاكرة