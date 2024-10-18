انت الأن تتابع خبر هترتاح من هم الحقن والشكشكة .. إليك أفضل عشبة جبارة تخفض السكر التراكمي خلال دقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر نبات الحنظل(كمثرى البلسم) من النباتات المهملة وبالرغم من أنها ليست معروفة عند الكثير إلا أن لها من الفوائد العظيمة التي تغني عن حقن الإنسولين لمرضي السكر، فقد يعتبر كنزاً هائلاً في تخفيض مستويات السكر في الدم بعد تناولها بدقائق وذلك خلال الإجراءات التي أثبتت صحتها فريق من الباحثين الصينيين، فنبات الحنظل يعطي الأمل للكثير من مرضى السكري فقد تعطيهم الأمل في الاستمرار في الحياة دون تعرضهم للحقن المرهقه.

نتائج العشبة على الحيوانات

فقد نجحت الأبحاث التي أجريت على الفئران التي تغذت على أطعمة عالية الدهون، فقد أسهمت هذه المركبات في خفض مستويات السكر في الدم وحرق الدهون لدى الفئران.

بلسم الكمثر وفوائده

يعتبر نبات الحنظل(كمثرى البلسم) من النباتات المأكولة في دول شرق آسيا، ولها العديد من المميزات: