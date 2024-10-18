حماس تنعى قائد كتيبة تل السلطان

حماس تنعى قائد كتيبة تل السلطاننعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، قائد كتيبة تل السلطان، محمود حمدان، بعد استشهاده رفقة رئيس الحركة يحيى السنوار إثر اشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان عبر "تلغرام"، "ننعى الشهيد القائد محمود حمدان أبو يوسف، قائد كتيبة تل السلطان في رفح، الذي ارتقى شهيدا مقبلا غير مدبر مشتبكا مع جيش الاحتلال في حي تل السلطان، رفقة قائد الطوفان الشهيد المجاهد القائد يحيى السنوار".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، بشكل رسمي استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، بعد اشتباك خاضه مع قوات الاحتلال في مدينة رفح.

وقال الحية في كلمة مصورة؛ إننا "ننعى القائد الكبير يحيى السنوار، الذي قدم روحه واصطفاه الله من الشهداء"، مضيفا أنه "قائد معركة طوفان الأقصى، وارتقى مقبلا غير مدبر، وفي مقدمة الصفوف يتنقل بين المواقع القتالية، مدافعا عن أرض فلسطين ومقدساتها".

وأشار الحية إلى أن السنوار "ارتقى شاهدا وشهيدا وراضيا بما قدمه من العطاء"، مشددا على أن أسرى الاحتلال "لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة، والانسحاب الكامل منها، وخروج أسرانا من المعتقلات".