الخطيب يبحث مع رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية تعزيز…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:17 مساءً - محمد أحمد_ التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ديدييه مالهيرب، رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية، في ختام زيارته للعاصمة بروكسل.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلجيكا، بما يعكس الطموحات المشتركة للبلدين في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي.

أشار الخطيب، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا بلغ نحو 2.1 مليار يورو خلال العام الماضي، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود لرفع حجم التبادل التجاري بما يعكس الإمكانات المتاحة في أسواق البلدين

و أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، على ضرورة الاستفادة القصوى من اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية لتعزيز هذه العلاقات.

مصر تسعى للانضمام إلى خريطة البعثات الاقتصادية الخارجية رفيعة المستوى

وأوضح، أن مصر تتطلع إلى أن تكون جزءًا من خريطة البعثات الاقتصادية الخارجية رفيعة المستوى التي تدعمها الحكومة البلجيكية على المستوى الفيدرالي، بمشاركة كبرى الشركات البلجيكية.

كما رحب الجانب البلجيكي بهذه الفكرة، مع تأكيد استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الأقاليم البلجيكية الثلاثة.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس وكالة التجارة الخارجية البلجيكية باستمرار دعم الوكالة لمجتمع الأعمال المصري، مشيراً إلى الثقة الكبيرة التي توليها دوائر الأعمال البلجيكية للسوق المصري، وهو ما يتضح من وجود استثمارات كبرى الشركات البلجيكية في مصر.