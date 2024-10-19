نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد فولهام ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "كرافن كوتيج" في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ويحتل فولهام المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة مثلهما، فيما يحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة مواجهة.

موعد مباراة فولهام ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة فولهام ضد أستون فيلا اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة فولهام ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة فولهام ضد أستون فيلا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports Xtra 1HD، بتعليق المعلق سمير اليعقوبي.