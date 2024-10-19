أسر ياسين ضيف شرف "الحريفة 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ صناع فيلم “ الحريفة 2” تصويره منذ عدة أيام وذلك تمهيدا لعرضه في مطلع الموسم الشتوي، وتداولت مصادر صحفية ظهور الفنان أسر ياسين ضيف شرف داخل أحداث العمل.

وشارك نور النبوي، صورة من كواليس الجزء الثاني من فيلم الحريفة، عبر خاصية القصص القصيرة بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، فيلم الحريفة 2 الريمونتادا.

وتدور أحداث الفيلم حول ماجد الذي يلعب دوره الفنان نور النبوي، لاعب كرة القدم، ويعيش في طبقة غنية، ولكن فجأة تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يجد عالم مختلف تمامًا، ويتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات كرة قدم بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه، ويساعدهم علي التدريب معلمهم بالمدرسة والذي يلعب شخصيته الكابتن حسام ميدو.