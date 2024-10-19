مي حلمي: تخليت عن مرتب بالدولا علشان أبقي مذيعة.. وحلفت عمري ما أسيب الميكروفون

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت المذيعة مي حلمي أنها تعتبر نفسها مخيّرة في قراراتها، مشيرة إلى أنها تخلت عن وظيفة مستقرة براتب مرتفع لتحقيق حلمها في العمل كمذيعة، وذلك خلال إستضافتها في برنامج “بالمايك والقلم” الذي يقدمة الإعلامي عبد العزيز أحمد عبر قناته الشهيرة “يوتيوب”.

وقالت مي حلمي: "أنا علشان أبقى مذيعة تخليت عن شغل في شركة كبيرة جدا مقرها الإمارات بمرتب كبير، بدأت فيها وأنا عمري 17 سنة بعد تخرجي من الجامعة، وصاحب الشركة ساعتها قاللي إنت سايبة الشغل والمركز علشان مستقبل مجهول وعندت أكتر".

وأضافت حديثها قائلة: "كان ممكن حد غيري يخاف، أنا سيبت راتب بالدولار وسفر دبي كل 6 شهور علشان شغلانة الأحلام، ومكنتش عارفة هيبقى عندي مرتب ولا لأ، وهنجح ولا لأ، وهعيش نفس العيشة ولا لأ، يبقى أنا مخيرة واخترت أجازف في المجهول، ويوم ما قعدت على المايك حلفت عمري ما أسيبه".