تعرف على الأعمال المنتظرة لـ محمد ثروت

القاهرة - محمد ابراهيم -

يعيش الفنان محمد ثروت حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر عرض أكثر من عمل منها مسرحيته الجديدة إس إس هانم، بطولة إسعاد يونس، والتي من المفترض أن تعرض في موسم الرياض.

ويجسد محمد ثروت شخصية دكتور نفسي.

فيلم أصل الحكاية

وينتظر عرض فيلم أصل الحكاية، الذي انتهى من تصويره منذ فترة ويشارك فيه كل من خالد الصاوي، شيري عادل، بيومي فؤاد، هالة فاخر، ويتناول العمل العديد من القضايا المهمة منها التحرش والختان وغيرها.

محمد ثروت ينتهي من ري ستارت



وفي سياق منفصل، انتهى محمد ثروت مؤخرًا من تصوير فيلم ري ستارت، بطولة تامر حسني تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ويشارك في العمل كل من هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيماء سيف وآخرين.

أيضًا يشارك كضيف شرف في فيلم روكي الغلابة، بطولة دنيا سمير غانم تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي ويشارك في العمل كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، سلوى عثمان وآخرين.

آخر أعمال محمد ثروت

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد ثروت مسلسل سر إلهي، بطولة روجينا تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز كما ظهر كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي 8، بطولة أحمد مكي إخراج أحمد الجندي.