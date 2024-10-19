العالم اليوم - هجوم بمسيرة في قيساريا.. وأنباء عن استهداف مقر نتنياهو

انتم الان تتابعون خبر هجوم بمسيرة في قيساريا.. وأنباء عن استهداف مقر نتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 07:23 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن انفجارات دوت في قيساريا وحيفا والكرمل بعد اختراق 3 مسيرات أطلقت من لبنان مناطق غليلوت وقيساريا والجليل الغربي وخليج حيفا.

وأصيب مبنى في قيساريا دون وقوع إصابات، وتوجهت قوات كبيرة من الشرطة إلى المنطقة المستهدفة وفقما ذكر موقع واللا الإسرائيلي.

وفي سماء مدينة حيفا شوهدت طائرة مسيرة، وبدا أن مروحية إسرائيلية تلاحقها.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن "صفارات الإنذار دوت في قواعد عسكرية في غليلوت شمال تل أبيب عقب تسلل مسيرة من لبنان".

وأضاف: "رصدنا عبور 3 مسيرات من لبنان تم اعتراض اثنتين منها واصطدمت الثالثة بمبنى في قيساريا".

أنباء عن استهداف نتنياهو

وذكرت مصادر أن ثمة أنباء عن استهداف مسيرة ملغمة لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا التي تقع على شاطئ البحر المتوسط.

من جانبها، أفاد صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مكتب رئاسة الحكومة رفض الإفصاح عن مكان رئيس الوزراء وقت انفجار المسيرة في قيساريا.

وأضافت أن "المبنى المستهدف في قيساريا هو مقر الإقامة الشخصي لنتنياهو".