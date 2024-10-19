انت الأن تتابع خبر مشروب معجزة.. كوباية واحدة على الريق تخلصك من آلام القولون والبراز المتحجر.. وداعا لزيارة الطبيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعاني جميعا من القولون وآلامه الشديدة، والتخلص من مشاكل القولون يجب المواظبة على تناول الألياف والحصول على الماء الكافى للجسم وتناول الحبوب التى تحتوى على العناصر الغذائية، مع تجنب كل الأسباب التي تؤدي الى تعب القولون وتجعل البراز متحجرا، واتباع النصائح اللازمة التى يقدمها الطبيب وعندما لا ينفع كل ما سبق نبدأ بعمل الفحوصات الطبية لأخذ العلاج المناسب لعلاج القولون مع ممارسة الرياضة باستمرار لانها لها مردود ايجابى كبير فى معالجة القولون والحفاظ على حركة الأمعاء بشكل صحيح، وسوف نستعرض كافة التفاصيل عن هذا الأمر فى تلك السطور.

نصائح هامة لتنظيف القولون

يمكن القيام بهذه الخطوات لتنظيف القولون بشكل فعال وآمن ودون اى اضرار صحية وهي كما يلي:

تناول الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيف القولون بشكل فعال وذلك عن طريق الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

شرب كمية كبيرة من المياه يوميا تصل الى 8 اكواب لتنظيف القولون وعمل حركة الأمعاء بشكل جيد.

ممارسة الرياضة يساعد على تنظيف القولون وتعزيز حركة الأمعاء وذلك بالمشي يوميا وركوب الدراجة.

تجنب التوتر والضغوط النفسية التي تؤثر سلبا على القولون وممارسة اليوغا والتأمل.

التوجه الى الطبيب فى حالة استمرار الشكوى من القولون لعمل الفحوصات اللازمة وتحديد العلاج اللازم.

نصائح هامة لتجنب القولون

يمكن تنظيف القولون وحمايته من الأمراض باتباع هذه الخطوات: