انت الأن تتابع خبر «خليكي ملكة جمال..!!» خطوات عمل الكولاجين الطبيعي لشد البشرة وتفتيح سبع درجات أكثر في المنزل. بدون تكاليف.. جربي وشوفي النتيجة بنفسك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكولاجين هو البروتين الأساسي الذي يمنح البشرة نضارتها ومرونتها، ويعد جزءا أساسيا من العناية بالبشرة خاصة مع تقدم العمر، حيث يبدأ إنتاج الكولاجين في الانخفاض، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وفقدان المرونة بدلا من الاعتماد على الكريمات والمستحضرات الكيميائية المكلفة، يمكنك تحضير كولاجين طبيعي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة تساعد على تفتيح البشرة وشد التجاعيد بفاعلية.

فوائد الكولاجين الطبيعي للبشرة

يحفز الكولاجين إنتاج الخلايا الجديدة ويحافظ على نضارة ومرونة البشرة.

يحتوي الكولاجين على خصائص تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة.

يساعد الكولاجين الطبيعي في الحفاظ على رطوبة البشرة، مما يجعلها تبدو صحية ونضرة.

مع التقدم في العمر، يفقد الجلد مرونته، والكولاجين يساعد في إعادة تعزيزها.

مكونات طبيعية لصنع الكولاجين في المنزل

يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من المكونات الطبيعية الغنية بالعناصر التي تعزز إنتاج الكولاجين في البشرة إليك بعض الوصفات التي يمكنك تحضيرها بسهولة.

وصفة الكولاجين باستخدام الجيلاتين

الجيلاتين هو مصدر ممتاز للكولاجين الطبيعي، حيث يحتوي على بروتينات مفيدة لتعزيز مرونة البشرة وشد التجاعيد.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة.

2 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

1. قومي بإذابة الجيلاتين في الماء الدافئ حتى تحصلي على قوام ناعم.

2. أضيفي العسل وامزجي الخليط جيدًا.

3. ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يجف تماما.

4. اغسلي وجهك بالماء الفاتر بلطف وجففيه بمنشفة ناعمة.

الفوائد

الجيلاتين يعمل على شد البشرة وتقليل التجاعيد.

العسل يرطب البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية.

وصفة الكولاجين باستخدام بياض البيض

بياض البيض غني بالبروتينات التي تساعد على شد البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين.

المكونات:

1 بياض بيضة.

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري).

طريقة التحضير: