إجراءات قانونيـة ضد 7 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.