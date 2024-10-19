انت الأن تتابع خبر خالد الصاوي يحرج ياسمين عز: أنتي متجوزتيش أصلاً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان خالد الصاوي في لقائه ببرنامج "كلام الناس" عن سبب تقديمه اعتذاراً لكل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد السقا وتامر حسني، مشيراً إلى موقف أثر في حياته بشكل كبير. وأوضح أن الرسالة التي وجهها لهم كانت بدافع "العشم"، موضحاً: "كنت عايز أقولهم مينفعش أدور عليكم، أنا مش عايز حاجة من حد، لكن الطريقة اللي اتكلمت بها مكنتش صح".



وتطرق خالد إلى حالته النفسية أثناء تلك الفترة، حيث أكد أنها لم تكن في أفضل حالاتها بسبب حجز الضرائب على أمواله، مضيفاً: "لم يكن من الصحيح أن أكون في حالة نفسية سيئة وأخرج سخطي على أصحابي". وبيّن أنه لم يقصد مهاجمتهم، بل كان عتابه نابعاً من عدم ردهم على مكالماته.



وفيما يخص فارق السن بينه وبين زوجته، أكد الصاوي أنه يبلغ 48 عاماً وزوجته تصغره بـ20 عاماً، مشيراً إلى أنه لا يشعر بهذا الفارق بسبب نضجها الفكري، قائلاً: "مي دماغها أكبر من سنها، وأنا أعيل منها".



كما تحدث خالد عن تجربته في التعامل مع الخلافات، حيث أكد أنه يتسامح بسرعة ويقدّم الاعتذار فوراً إذا أدرك خطأه. وعبّر عن حزنه الشديد لوفاة كلبته، قائلاً إنها كانت بمثابة ابنته، إذ أنه لم ينجب أطفالاً، وظل يبكي لثلاثة أيام بعد فقدانها.



وفيما يتعلق بتعاطي المشروبات الكحولية، روى خالد تجربة شخصية دفعته للتوقف عن تناولها، حيث عانى من أزمة مرضية استمرت 4 ساعات، دعا خلالها الله أن يخرجه من هذا الموقف. وشعر أن الله استجاب له، مما دفعه لتغيير حياته نهائياً.



ورد خالد على آراء الإعلامية ياسمين عز، متهماً إياها بتقديم أفكار قديمة، حيث قال: "أنتي متجوزتيش أصلاً، بتجيبي الكلام ده منين". وأكد أن الزواج تجربة تختلف تماماً عما يتوقعه الشخص قبل الدخول فيه، مشيراً إلى أن سنة واحدة من الزواج كافية لتغيير العديد من المفاهيم.



وفي ختام حديثه، نصح الصاوي بعدم الانجراف وراء الأفكار المثالية عن الزواج، مؤكداً أن الواقع قد يكون مختلفًا تماماً عما يتخيله البعض .