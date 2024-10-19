انت الأن تتابع خبر كنز رباني في مطبخك.. عطار شاطر يكشف فوائد تناول ملعقة واحدة من العسل مع الثوم ع الريق لمدة 3 أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الثوم يعد من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية التي تقدم فوائد صحية كثيرة عند استهلاكه يوميا في هذا المقال، سنستعرض فوائد الثوم وكيفية تحضير وصفة منزلية بسيطة باستخدام الثوم والعسل لتحسين الصحة العامة.

فوائد الثوم الصحية

ينتمي الثوم إلى عائلة Alliums التي تضم أيضا البصل وهو نبات يزرع في مناطق عديدة حول العالم و يستخدم الثوم على نطاق واسع في الطبخ بفضل نكهته المميزة، لكنه يتميز أيضا بخصائص علاجية فريدة يعمل الثوم كمضاد قوي للبكتيريا والفطريات، ويساهم في تقليل الالتهابات بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

القيمة الغذائية للثوم

الثوم غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم ويحتوي كل 100 جرام من الثوم على:

فيتامين B6 بنسبة 95% من الاحتياج اليومي.

فيتامين C بنسبة 38%.

الحديد بنسبة 13%.

الكالسيوم بنسبة 80%.

الفوسفور بنسبة 22%.

أهم فوائد الثوم النيء

يساعد استهلاك الثوم النيء في تعزيز الصحة العامة في الطب الهندي والصيني و يستخدم الثوم لخفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، كما يعتبر الثوم علاجا فعالا للرشح، الإنفلونزا، العدوى الفطرية، والإسهال بفضل خصائصه المضادة للميكروبات.

كيفية تحضير علاج منزلي من العسل والثوم