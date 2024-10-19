وزير البترول يفتتح مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط غداً

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - يفتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية غداً الأحد مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) والذى تعود نسخته الجديدة هذا العام للإنعقاد بمدينة الإسكندرية تحت شعار "رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تحسين الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل غد مستدام".

وتستمر فاعلياته على مدار 3 أيام بمشاركة السيد جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي ، وامين عام وزارة الطاقة اليونانية وامناء عدد من المنظمات الدولية الكبري في مجال الطاقة والغاز الطبيعي والتي تضم امين عام منتدي غاز شرق المتوسط ، و مدير عام مرصد الطاقة المتوسطي ، و لفيف من قيادات صناعة البترول المصرية والمديرين التنفيذيين بالشركات العالمية للطاقة والتكنولوجيا والخبراء ، ويهدف المؤتمر الي زيادة فرص التعاون بين الدول والمستثمرين في حوض البحر المتوسط وإقامة شراكات استراتيجية جديدة فضلاً عن تبادل الخبرات و المعرفة لتطوير صناعة الطاقة .