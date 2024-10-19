انت الأن تتابع خبر متجيش تقول معرفش .. احذر قبل فوات الأوان هذه الأعراض الخطيرة إذا ظهرت عليك فهي إشارة لـ إصابتك بمرض السرطان .. يجب أن تقوم بهذا الأمر فوراً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السرطان بمختلف أنواعه هو مرض يثير القلق والخوف في قلوب العديد من الناس، فهو مرض يمكن أن يؤثر على معظم أجزاء الجسم وتحتاج علاجاته إلى متابعة طويلة ومعقدة مما يجعل الكشف المبكر عن المرض أمرًا بالغ الأهمية، لذا من الضروري أن يكون كل شخص على دراية بالأعراض التي قد تشير إلى بداية الإصابة بهذا المرض الخطير، في هذا المقال سوف نتناول الأعراض الأولية التي يجب أن تنتبه لها بالإضافة إلى بعض طرق الوقاية التي يمكن أن تساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

أهمية الاكتشاف المبكر لمرض السرطان

من المعروف أن العلاج المبكر لأي نوع من أنواع السرطان يزيد من فرص الشفاء بشكل كبير، هذا ما أكده الدكتور فؤاد عبد الشهيد استشاري جراحة الأورام والمناظير حيث شدد على أن الاكتشاف المبكر هو مفتاح العلاج الناجح. وقال: “إذا ظهرت الأعراض الأولى للمرض يجب أن يتم إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري ومستمر للكشف المبكر عن أي تغيرات قد تحدث في الجسم”، هذه الفحوصات قد تكون الفارق بين علاج بسيط ومرحلة متقدمة تتطلب علاجًا مكثفًا وطويلًا.

الأعراض الأولية التي قد تشير إلى الإصابة بالسرطان

هناك العديد من الأعراض التي قد تكون بمثابة إشارات تحذيرية على الإصابة بالسرطان، هذه الأعراض قد تظهر على شكل تغيرات في الجسم أو سلوكيات غير طبيعية وقد تختلف بناءً على نوع السرطان ومكان الإصابة، من بين الأعراض الشائعة التي يجب على الشخص مراقبتها:

فقدان الوزن غير المبرر

من بين العلامات الأكثر شيوعًا التي قد تشير إلى الإصابة بالسرطان هو فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر، إذا كنت تفقد الوزن بسرعة دون تغيير في نظامك الغذائي أو نشاطك البدني فقد يكون ذلك علامة على أن الجسم يواجه مشكلة صحية خطيرة، وفي بعض الحالات يمكن أن يكون فقدان الوزن مرتبطًا بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون، المعدة أو البنكرياس.

التغيرات الجلدية المفاجئة

يمكن أن تتسبب بعض أنواع السرطان في تغيرات ملحوظة في البشرة مثل ظهور شامات جديدة أو تغيرات في لون أو شكل الشامات الموجودة، في حالات أخرى قد يكون السرطان سببًا في تهيج الجلد أو ظهور بقع دموية أو طفح جلدي، تشير الدراسات إلى أن التغيرات المفاجئة في الجلد قد تكون مؤشرًا على وجود سرطان الجلد أو أورام خبيثة في أجزاء أخرى من الجسم.

ظهور الدم المفاجئ

من الأعراض التي يجب أن تؤخذ على محمل الجد هو ظهور الدم في أماكن غير متوقعة، قد يظهر الدم في البول أو البراز، أو حتى أثناء السعال أو العطس، ظهور الدم بشكل مفاجئ يجب أن يتم فحصه من قبل الطبيب فورًا لأنه قد يكون ناتجًا عن أورام في الجهاز التنفسي أو الهضمي.

صعوبة البلع أو التنفس

قد تكون صعوبة البلع أو التنفس أحد الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة في المريء أو الرئتين، السعال المستمر أو الشعور بضيق التنفس دون سبب واضح قد يكون أيضًا من علامات الإصابة بالسرطان خاصة في حالات سرطان الرئة أو الحنجرة، إذا استمرت هذه الأعراض لفترة طويلة وأثرت على قدرتك على تناول الطعام أو التنفس بشكل طبيعي فلا بد من استشارة طبيب مختص.

التعب والإرهاق المستمر