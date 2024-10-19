آثار مصر وقوتها الناعمة.. ندوة ثقافية في قصر الأمير طاز

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار فعاليات وزارة الثقافة المصرية، يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، أمسية ثقافية جديدة من صالون "نفرتيتي"، المقرر إقامتها يوم السبت 19 أكتوبر، في السابعة مساءً.

حوار مفتوح حول كنوز مصر الأثرية

تأتي هذه الأمسية بالتعاون مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد، الذي سيقدم ندوة تحت عنوان "آثار مصر وقوتها الناعمة".

ستتناول الندوة موضوعات مهمة تتعلق بالكنوز الأثرية التي تزخر بها مصر، سواء المكتشفة منها أو تلك التي لا تزال مدفونة تحت سطح الأرض.

دور الآثار في بناء القوة التاريخية لمصر

كما سيتناول اللقاء أهمية الآثار في تشكيل الهوية المصرية ودورها التاريخي في بناء قوة الدولة على مر العصور.

سيكون هناك حوار مفتوح مع الجمهور، مما يتيح للحاضرين فرصة مناقشة الآراء والأفكار المتعلقة بمكانة الآثار في الثقافة المصرية.

صالون "نفرتيتي": منصة للحوار الثقافي

يعتبر صالون "نفرتيتي" الثقافي أول صالون يركز على قضايا الحضارة المصرية وتراثها الإنساني، حيث انطلق بأولى ندواته في 7 مايو 2023.

يشرف على تنظيمه مجموعة من الشخصيات الإعلامية المتميزة، بما في ذلك الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نيفين العارف، وأماني عبد الحميد.

يهدف الصالون إلى توفير منصة للحوار الشهري حول الثقافة والتراث والإبداع الفكري، من خلال استضافة متخصصين في مجالات متنوعة، مما يسهم في تعزيز الوعي بالقضايا الثقافية والتراثية.