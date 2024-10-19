خاص.. أحمد حسن راؤول لـ "دوت الخليج الفني": شيرين عبد الوهاب كانت من أجمل التجارب في حياتي وهي فنانة محترمة للغاية (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم -



*تجربتي مع شيرين عبد الوهاب كانت من أجمل التجارب في حياتي

*جميع التعليقات أثرت فيّ، لأن أهم شيء بالنسبة لي هو إسعاد الناس



*أريد أن أكون مميزًا، لأن أي عمل يحمل اسمي يجب أن يكون فريدًا

*الأغنية الجديدة الأقرب هي للفنانة ساندي، وهي عمل مهم ومختلف تمامًا



تمكن الشاعر أحمد حسن راؤول بموهبته الفريدة من ترك بصمة واضحة في عالم الغناء على مستوى الوطن العربي.

يتميز أسلوبه الشعري بالعمق والابتكار، مما جعله يتعاون مع العديد من الفنانين المعروفين ويحقق نجاحات متتالية.

من بين أعماله الأخيرة، تبرز أغنية "ابتسمت" التي أداها الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور.



تعكس الأغنية مشاعر الأمل والتفاؤل، وتبرز قدرة راؤول على التعبير عن الأحاسيس الإنسانية ببلاغة وإبداع.

استمرارية نجاحه تعود إلى تفاعله مع القضايا المعاصرة وقدرته على تقديم كلمات تلامس قلوب الناس، مما يجعله واحدًا من أبرز الشعراء في عصره.

وكان لموقع دوت الخليج الفني المقابلة الحصرية معه ليكشف لنا عن كواليس وردود أفعال الجمهور حول أغنية ابتسمت للفنانة شيرين عبد الوهاب.



نص المقابلة



كيف كانت تجربتك في العمل مع شيرين عبد الوهاب؟

تجربتي مع شيرين عبد الوهاب كانت من أجمل التجارب في حياتي. إنها فنانة محترمة للغاية في تعاملها، واختياراتها دائمًا مميزة. لطالما سمعناها، وأنا فخور جدًا بالشغل معها.

عندما رأيت ردود أفعال الجمهور على الأغنية، ما هو الشعور الذي انتابك؟ هل كان هناك تعليق أو رسالة أثرت فيك بشكل خاص؟

شعرت بسعادة كبيرة تجاه ردود أفعال الجمهور، خاصة مع حصول الأغنية على المركز الأول في قائمة البيلبورد. على الرغم من حذفها من بعض المنصات، إلا أنها حققت نجاحًا كبيرًا. جميع التعليقات أثرت فيّ، لأن أهم شيء بالنسبة لي هو إسعاد الناس.

ما هي اللحظة التي ألهمتك لكتابة كلمات "ابتسمت"، وهل هناك تجربة شخصية مرتبطة بها؟

لم يكن هناك حدث محدد ألهمني، بل أنا دائمًا أبحث عن الاختلاف وأرغب في تقديم أفكار مبتكرة. أريد أن أكون مميزًا، لأن أي عمل يحمل اسمي يجب أن يكون فريدًا.

إذا كان بإمكانك تلخيص رسالة "ابتسمت" في جملة واحدة، ماذا ستقول؟

المرأة تستطيع أن تكون قوية وضعيفة في آن واحد، وكيف يمكن أن تتأثر في لحظات معينة.

كيف يؤثر أسلوبك الشعري على تعاونك مع فنانين مختلفين مثل شيرين؟

أسلوبي الخاص يجعل الفنانين يتوجهون إليّ. أنا لست مجرد كاتب كلمات عادي، بل أقدم أفكارًا وشكلًا مميزًا، وهذا يجذب الفنانين للتعاون معي.

هل لديك أعمال جديدة تود الإعلان عنها؟

الأغنية الجديدة الأقرب هي للفنانة ساندي، وهي عمل مهم ومختلف تمامًا، ستصدر في الشتاء إن شاء الله. هناك مشاريع أخرى لكن لا أستطيع الكشف عنها الآن.