انت الأن تتابع خبر من أسرار الطبيعة .. عشبه سحرية منتشرة في الأسواق تقضي على جميع مشاكل القولون العصبى تنهي علي الغازات والبراز المتحجر وتنظف الأمعاء والنتيجة من أول استخدام .. اعرفها قبل فوات الاوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر القولون العصبي من الأمراض المزمنة التي لا يوجد لها علاج نهائي، مما يجعله من أبرز المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص. وللأسف، فإن العديد منهم لا يعرفون العادات الصحية والأطعمة التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض هذا المرض. في هذا المقال، سنستعرض أهم الأطعمة والأعشاب التي يُنصح بتناولها لعلاج القولون العصبي.

أفضل الأطعمة والأعشاب لعلاج القولون العصبي:

الزبادي:

يحتوي الزبادي على الخمائر المفيدة التي تساهم في معالجة الإسهال الناتج عن التهابات القولون العصبي، كما أنه يشكل طبقة حماية على جدار الأمعاء. يمكن تناوله يومياً عدة مرات لتحسين الأعراض.

بذور الكتان:

تُعتبر بذور الكتان غنية بالألياف الغذائية التي تعزز عملية الهضم، بالإضافة إلى احتوائها على أوميجا 3 الضروري لتقوية الجهاز الهضمي والمناعي. لذا، يمكن أن تساعد في علاج كل من الإسهال والإمساك. يُنصح بتناول بذور الكتان مع الماء مرة واحدة يومياً، أو غلي ملعقة منها في كوب من الماء لمدة 10 دقائق وتناول هذا المشروب قبل النوم لتحسين حركة الأمعاء.

النعناع:

يساعد النعناع في تقليل أعراض القولون العصبي مثل التقلصات والانتفاخ والإسهال. يحتوي النعناع على زيت المنثول الذي يخفف من آلام عضلات الجهاز الهضمي ويعمل على طرد الغازات. يمكن إضافة زيت النعناع إلى كوب من الماء الدافئ وشربه من ثلاث إلى أربع مرات يومياً حتى الشعور بالتحسن. كما يمكن إضافة أوراق النعناع المجففة إلى الماء المغلي لمدة 10 دقائق ثم تناولها. ومع ذلك، يجب تجنب الإفراط في تناول النعناع بكميات كبيرة لأنه قد يسبب الغثيان وفقدان الشهية واضطرابات في الجهاز العصبي.

بذور الشمر: