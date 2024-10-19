نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم العالمية بصفة عامة والدوري الفرنسي بصفة خاصة، استكمال منافسات بطولة الليج وان، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات الوطنية لشهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024، العديد من المواجهات القوية، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ويسرد لكم "دوت الخليج الرياضي" مواعيد والقنوات الناقلة لمواجهات الدوري الفرنسي يوم السبت الموافق 19 أكتوبر.

مواعيد والقنوات الناقلة لمواجهات الدوري الفرنسي يوم السبت

بريست وستاد رين - من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية - bein sports 4.

سانت إيتيان ولانس - من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية - bein sports 2.

باريس سان جيرمان وستراسبورج - من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية - bein sports 4.