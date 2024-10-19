نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيراميدز صبحي يُحضر مفاجأة لـ رمضان صبحي في مباراة الزمالك بالسوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق بيراميدز عن مفاجأة قد تنتظر رمضان صبحي في مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك ضمن نصف نهائي بطولة السوبر المصري، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

استعدادات بيراميدز لمواجهة الزمالك

وقد خاض فريق بيراميدز اليوم أول تدريب له في أبوظبي، استعدادًا للمباراة الهامة. ركز التدريب على الأمور التكتيكية بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق السماوي، الذي وضع خطة خاصة لهذه المواجهة.

التشكيلة والمفاجأة التكتيكية

ووفقًا للمصدر، إبراهيم عادل سيبدأ المباراة في مركز الجناح الأيسر، بينما سيكون بديله اللاعب المتألق صديق إيجولا الذي أظهر أداءً مميزًا خلال التدريبات الأخيرة، مما دفع يورتشيتش لوضعه كبديل محتمل لإبراهيم عادل خلال المباراة.

أما عن رمضان صبحي، فمن المتوقع أن يتم توظيفه في مركز مختلف، قد يكون في دور صانع الألعاب لتعزيز الهجوم.

مواعيد مباريات السوبر المصري

من المقرر أن تقام مباريات السوبر المصري يوم الأحد المقبل، حيث ستكون المباراة الأولى بين الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق. وفي المساء، يواجه الأهلي فريق سيراميكا في الساعة الثامنة. أما المباراة النهائية، فستقام يوم الخميس المقبل في الساعة الثامنة مساءً، وستسبقها مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في الرابعة وخمس دقائق.