نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الأهلي والخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة نظيره فريق الخليج بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 7 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة أهلي جدة والخليج

وسجل فراس البريكان الهدف الأول في الدقيقة 55 صنعه له توني وعاد ايفان توني بالهدف الثاني في الدقيقة 70 وعاد ميريح ديميرال بالهدف الثالث في الدقيقة 74 وانتهت المباراة 3/0.

وبهذه النتيجة احتل أهلي جدة المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد تحقيق 3 فوز وتعادل وخسر ثلاثة بينما يأتي الخليج في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط حيث انتصر خلال مباراتين وتعادل مرة وهزم بأربعة.