نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد العين في دوري أبطال آسيا.. الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العربية مباراة من العيار الثقيل بين فريقي العين الإماراتي وأهلي جدة السعودي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025.

موعد مباراة العين ضد الأهلي

ينزل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على العين، اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024 على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام العين

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: بسام الحريجي، إيبانيز، ديميرال، سعد بالعبيد.

في خط الوسط: علي الأسمري، فرانك كيسيه، جابري فيجا.

في خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، فراس البريكان.



تشكيل العين المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الاحبابي، خالد الهاشمي، كوامي أوتونى، إريك.

خط الوسط: أحمد بارمان، خالد البلوشي، ماتياس بالاسيوس.

خط الهجوم: محمد عوض، لابا كودجو، سفيان رحيمي.

ويحتل العين المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد نقطة واحدة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

وتنقل مباراة الأهلي والعين عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، بالإضافة إلى "SSC" السعودية الرياضية، وكذلك قناة "أبو ظبي آسيا".

