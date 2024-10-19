"بخاف من العجز ومتهور مع جسمي".. أبرز تصريحات خالد الصاوي مع ياسمين عز

القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكن الفنان خالد الصاوي في خطف قلوب الجماهير من خلال ظهوره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس، والذي يعرض على شاشة ام بى سى مصر،

وكشف الفنان خالد الصاوي عن علاقته بجسده بعد تصريحه عن عدم خوفه من تقدم السن به، بينما أكد على خوفه من العجز وأن يشعر أنه سيعاني من مرض معين في المستقبل يؤثر على صحته.

وقال “أنا بخاف من العجز ومتهور في علاقتي بجسمي وبضغط عليه في السهر وبهمله كتير وساعات العمل.. لكن لو لقيت الموضوع بيتطور والدكتور خوفني إني هيحصلي مضاعفات قدام وهتأثر بتجنن وبجري أتعالج، وأنا عندي جانبين واحد عنده وسواس وواحد عادي، ولما حد بيديني برشامة بقعد أقرأ المضاعفات بتاعتها وتاريخ الصلاحية وبخاف”.

خالد الصاوي يكشف تفاصيل إصابته بفيروس سي



وأضاف: “كان عندي فيروس سي ودفعت دم قلبي في ألمانيا وفشلوا يعالجوني.. وفخور إني في الآخر اتعالجت منه في بلدي بدكاترة بلدي”.



وأشار: "كنت بشرب وبتعاطى حاجات، لكن في مرة حسيت بتعب شديد، وكأن كل شيء هيأثر على حياتي وعلاقاتي بالناس،فضلت 4 ساعات على السرير مش عارف أنام، ودعيت ربنا وقتها أنه يطلعني من الموقف ده ووعدته أني مش هعمل كده تاني، وفي لحظة قوية من الدعاء شعرت بأن الله استجاب لي، ونمت 4 دقائق فقط، لكن قمت نشيط جدا".

وواصل": حرقت كل الحاجات دي وصليت، وهذه التجربة كانت نقطة تحول حاسمة في حياتي، بعيدا عن التعاطي والكحوليات، مشيرا إلى أن التوبة والدعاء لعبا دورا كبيرا في استعادته لقوته النفسية والجسدية".