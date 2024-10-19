لهذه الأسباب ..تامر حسني ينهي حفل الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أحيى نجم الجيل تامر حسني منذ عدة ساعات حفل غنائي ضخم في ساحة ميوزيك أرينا، بـ حديقة أنطونيادس ، وحقق الحفل نسبة حضور عالية تخطت الـ 30 ألف حضور .

أبرز الملاحظات على الحفل



وبدأ رواد السوشيال ميديا يتداولون فيديوهات على مواقف لتامر حسني بالحفل منها نزوله للاطمئنان على حالات الإغماء بسبب التكدس الشديد ، وشجاره مع الأمن بسبب الجمهور ، وشهد الحفل عدة مشاهد منها دعم تامر لإحدى الأطفال ستقوم بعمل عملية كبيرة وطلب من الجمهور الدعاء لها ، وصعود عدد كبير من الجمهور على المسرح وبسبب كل هذه المواقف قرر تامر حسني إنهاء الحفل نظرًا للتكدس الشديد وحالات الإغماء .



عمل سينمائي في انتظار تامر حسني



وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.خدمات بث الأفلام على الإنترنت.

آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض





عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد