مي حلمي: هاني شاكر و إيمان البحر درويش كانوا كراش طفولتي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت المذيعة مي حلمي عن فتى أحلامها في فترة الطفولة والمرحلة الجامعية، وذلك خلال إستضافتها في برنامج “بالمايك والقلم” الذي يقدمة الإعلامي عبد العزيز أحمد، عبر قناته الشهيرة “يوتيوب”.

وقالت مي حلمي: "بالمايك والقلم": "وأنا عندي 3 أو 4 سنين الكراش كان هاني شاكر وإيمان البحر درويش، وفي الجامعة كان محمد محي بالنسبالي قلبي".

وعن المواصفات التي تهتم بها في الرجال قالت مي حلمي: "أنا السن مش فارق معايا، أنا يهمني الدماغ، ولو في سن الخمسين أتقبلها، ويكون سينجل

وأكدت مي حلمي أنها تعتبر التوقيع على عقد الزواج مسؤولية قائلة: “دي ورقة اتعلمت ما أمضيهاش تاني، محتاجة تفكير وحالته الاجتماعية إيه، ومحتاجة عيلة وأسس وتربية وبيت طالع منه”.