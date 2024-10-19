نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الفني" سعد رمضان في رسالة مؤثرة للشعب اللبناني: "آخ بيروت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تتجلى معاني التضامن والأمل في أغنية "أخ بيروت" للنجم اللبناني سعد رمضان، التي تحمل رسالة إنسانية عميقة تتوجه إلى قلوب اللبنانيين في ظل الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.



تعكس الأغنية مشاهد من التدمير الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية، مما يجعلها تعبيرًا فنيًا مؤثرًا عن الألم الذي يعيشه الشعب اللبناني، وأيضًا عن قوة الإرادة في مواجهة التحديات. من خلال هذه الأغنية، يسعى سعد رمضان إلى توحيد الأصوات والقلوب في رسالة حب ودعم لوطن يعاني، معبرًا عن أمل في غدٍ أفضل.



وفي تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني كشف سعد رمضان عن تفاصيل أحدث أعماله الغنائية الجديدة "آخ بيروت".



وقال:"الأغنية من كلمات مازن ضاهر، وألحان: صلاح الكردي، وتوزيع إلي ناستا، وتصوير جوني عزير، إنتاج مولى برودكشن".

وأضاف:"لا يوجد شئ جديد غير هذه الأغنية وبسبب الأوضاع التي نمر بها حاليا".



آخر أعمال سعد رمضان

يذكر أن سعد رمضان طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "أصلًا حليان" وكتب كلماتها كرار الحلفي، ولحّنها ثائر حازم، وهي من توزيع لؤي عامر، والعمل من انتاج Mawla Production.

وطرحها سعد رمضان على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج وليد ناصيف الذي قدم العمل ومزج بين طريقة الذكاء الاصطناعي AI والواقع كخطوة جديدة واستباقية في الوسط الفني اذ حققت الاغنية نجاحًا كبيرًا.

وتقول كلمات الاغنية: "لا مهموم ولا تعبان.. بغيابَك اصلًا حليان.. شتتخيل اني دونك.. اتعب وابجي وانقهر.. علقمه صاعِد اني.. صعبه انزلك للصفر.. يعمي اسمع مليها لزوم.. تعملي دور المظلوم.. عدة مره وقولنا عادي.. بس التانيه مش مقبول