لهذا السبب...خالد الصاوي يتصدر تريند جوجل



القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر اسم الفنان خالد الصاوي تريند محركات بحث جوجل نظرا لظهوره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس، والذي يعرض على شاشة ام بى سى مصر،وكشف خالد الصاوي عن تفاصيل خلافه مع تامر حسني والسقا وكريم عبد العزيز،وعن سر نجاح زواجه،وغيرها من الامور .





وقال خالد الصاوي تامر حسني والسقا وكريم عبد العزيز أنهم أعز أصدقائه وأنه كان يريد توصيل رسالة معينة لهم ولكنه أخطأ في تعبيره، كنت في حالة نفسية مش تمام والضرايب حجزت على فلوسي بس مكنش صح إني أطلع غلي في صحابي.. الموضوع كان عشم وكنت عايز أوصلهم رسالة لكن طريقتي مكنتش أحسن حاجة بس عدى”.

خالد الصاوي: مراتي بتعاني معايا وساعات ببقى أناني معاها

وأضاف : “عيشت حياتي كلها مستني واحدة زي مي ولما جت بقيت أوقات باجي عليها وساعات بكون أناني معاها وبقعد بالـ3 أيام في الشغل.. أنا بحبها ومالية عليا حياتي لكن هي بتعاني معايا، وكل مرة بوعدها إني مش هكرر الكلام ده تاني لكن بكرره غصب عني وبتشغل في الشغل".

خالد الصاوي : أوقات بكون أناني وبراوي.. وبكره الظلم

وتابع: “ساعات بكون براوي أو أناني ومع السنين الواحد بيكتشف إن في أخطاء بيقع فيها وهو مش قصده زي الغرور أو التبذير وغيرهم”، وعن موقفه في المشاكل أو “الخناقات”.



وأشار: “أنا بتصالح بكلمة واحدة.. ومبحبش الظلم نص خناقاتي ببقى بدافع عن حد قدامي أو اتعرض للتنمر فـ بقرر أدافع عنه".



مشاركة خالد الصاوي في فيلم المصيف

من ناحية أخرى يستعد الفنان خالد الصاوي الفترة الحالية لـ فيلم المصيف مع النجمة نسرين طافش، وكانوا احتفلوا ببدء التصوير مؤخرًا، ومن المتوقع ينال الفيلم إيرادات عالية عند طرحه وصدى واسع بين الجمهور