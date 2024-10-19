العالم اليوم - بيونغيانغ: العثور على مسيرة جنوبية في أراضينا "استفزاز خطير"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 03:25 صباحاً - قالت كوريا الشمالية إنها عثرت على حطام طائرة عسكرية كورية جنوبية مسيرة في أراضيها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت.

وأضافت الوكالة "بالنظر إلى شكل الطائرة المسيرة، وفترة الطيران المفترضة، وصندوق نثر المنشورات المثبت في الجزء السفلي من جسم الطائرة المسيرة، وما إلى ذلك، فمن المرجح أن الطائرة هي التي نثرت المنشورات فوق وسط بلدية بيونغيانغ. لكن لم يتم استخلاص الاستنتاج بعد".

وتابعت الوكالة: "إذا اتضح وجرى التأكد من انتهاك أراضي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأجوائها ومياهها الإقليمية بوسائل عسكرية من كوريا الجنوبية مرة أخرى، فسوف يُعتبر ذلك استفزازا عسكريا خطيرا ضد سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وإعلان حرب وسيتم شن هجوم انتقامي فوري".

وأحجمت حكومة كوريا الجنوبية عن الكشف عن إطلاق مثل هذه الطائرات المسيرة أو ما إذا كانت قد أطلقت بواسطة عسكريين أو مدنيين في حالة ما كانت قد فعلت ذلك.

واعتبرت سول أن التعليق على ادعاء الشمال سيكون بمثابة الانجرار إلى خدعة.

وتصاعدت حدة التوتر بين الكوريتين منذ بدأت كوريا الشمالية في إطلاق بالونات تحمل القمامة عبر الحدود إلى الجنوب في أواخر مايو، وردت سول بإعادة تشغيل البث الدعائي عبر مكبرات الصوت، مما أثار غضب بيونغيانغ.

وكثفت كوريا الشمالية من خطابها العدائي في الأيام القليلة الماضية، متهمة الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق طائرات مسيرة فوق عاصمتها خلال ثلاثة أيام هذا الشهر وهددت "بكارثة مروعة" إذا رصدت طائرة مسيرة أخرى في أجوائها.