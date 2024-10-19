نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق روسي على مقتل يحيي السنوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم، أن تصفية يحيى السنوار رئيس حركة حماس الفلسطينية في غزة، من غير المرجح أن تؤثر على الوضع في المنطقة.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه "هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الأحداث الدرامية، وهناك دائما بديل، وكان هناك بديل بالفعل، وعلى حد علمي، فإن خالد مشعل، الذي كان يترأس حماس قبل إسماعيل هنية، سيقود حماس مرة أخرى الآن".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، يحيى السنوار، في عملية عسكرية بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "تصفية الإرهابي المدعو يحيي السنوار زعيم حماس الإرهابية والرأس المدبر لمجزرة السابع من أكتوبر".