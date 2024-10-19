نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بورنموث مساء اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 على ملعب "فيتاليتي" في ثامن جولات البريميرليج.

موعد مباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة آرسنال ضد بورنموث اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تمبر، وليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: توماس بارتي، جورجينيو، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد بورنموث مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.