نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: هذا سر تفوق الزمالك مع جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشاد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض بعد فوزه ببطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز مدير فني مميز ويستطيع إدارة المباريات الكبيرة بكفاءة عالية وكان يمنح اللاعبين التعليمات على الخط بطريقة جيدة وحماس غير مسبوق".

وأضاف: "هدوء جوميز وتنظيمه الدفاعي سر قوة الزمالك في السزبر الإفريقي، ويجب على لاعبي الزمالك التركيز في مباراة بيراميدز فقط ولا يكون هناك تفكير في المباراة النهائية".