نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره بورنموث مساء اليوم السبت 19-10-2024 على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الجانرز وصافة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاءين، فيما يحتل فريق بورنموث المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة ثلاثة لقاءات.

موعد مباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آرسنال ضد بورنموث اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة آرسنال ضد بورنموث مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.