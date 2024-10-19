الرياضة

عبد الواحد: شيكابالا قائد حقيقي داخل وخارج الملعب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عادل عبد الواحد، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض حصل على لقب السوبر الإفريقي عن جدارة واستحقاق.

عبد الواحد: شيكابالا قائد حقيقي داخل وخارج الملعب

وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لا بد أن يتخلص لاعبو الزمالك من نشوة التتويج بالسوبر الإفريقي وأن يكون التفكير فقط في مباراة بيراميدز لتحقيق الفوز والتأهل للقاء النهائي".

وأضاف: "شيكابالا قائد حقيقي وله دور داخل وخارج الملعب وهو الأمر الذي ظهر في السوبر الإفريقي".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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