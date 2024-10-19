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أحمد جودة - القاهرة - أكد عادل عبد الواحد، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض حصل على لقب السوبر الإفريقي عن جدارة واستحقاق.

عبد الواحد: شيكابالا قائد حقيقي داخل وخارج الملعب

وقال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لا بد أن يتخلص لاعبو الزمالك من نشوة التتويج بالسوبر الإفريقي وأن يكون التفكير فقط في مباراة بيراميدز لتحقيق الفوز والتأهل للقاء النهائي".

وأضاف: "شيكابالا قائد حقيقي وله دور داخل وخارج الملعب وهو الأمر الذي ظهر في السوبر الإفريقي".