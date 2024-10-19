العالم اليوم - الدوري الإسباني.. فوز ثمين لبلد الوليد بنكهة مغربية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 12:26 صباحاً - حقق بلد الوليد فوزا ثمينا وبنكهة مغربية على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-2 الجمعة في افتتاح المرحلة العاشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وبكّر ديبورتيفو ألافيس بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السادسة عبر مهاجمه طوني مارتينيس، لكن الضيوف حصلوا على ركلة جزاء انبرى لها السنغالي مامادو سيلا بنجاح (17).

ومنح لاعب الوسط الدولي المغربي سليم أملاح التقدم لبلد الوليد من ركلة جزاء في الدقيقة 72، وأضاف مواطنه أنور محمد التهامي الثالث بعد أربع دقائق إثر تمريرة من سيلا.

وقلَّص المهاجم البديل كيكي غارسيا الفارق في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من المدافع الدولي المغربي عبد الكبير عبقار (90+7).

وطرد غارسيا بعد دقيقتين عقب تلقيه إنذارين في دقيقة واحدة.

ويعد هذا الفوز الثاني لبلد الوليد هذا الموسم والأول منذ تغلبه على ضيفه إسبانيول 1-0 في المرحلة الأولى مني بعدها بست هزائم مقابل تعادلين.

وتخلص بلد الوليد من المركز التاسع عشر قبل الأخير مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط بفارق نقطتين أمام فالنسيا الذي يستضيف لاس بالماس الإثنين في ختام المرحلة.

وفي المقابل، مني ديبورتيفو ألافيس بخسارته الرابعة تواليا والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات أتلتيك بلباو مع إسبانيول، وأوساسونا مع ريال بيتيس، وجيرونا مع ريال سوسييداد، وسلتا فيغو مع ريال مدريد، والأحد بمباريات ريال مايوركا مع رايو فايكانو، وأتلتيكو مدريد مع ليغانيس، وفياريال مع خيتافي، وبرشلونة مع إشبيلية.