نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- من يخلف يحيى السنوار بعد استشهاده؟ مفاجآت قد تغير معادلة الصراع في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة حماس وفاة يحيى السنوار، بينما برز القيادي بحركة حماس خليل الحية عقب ساعات من إعلان وفاته، وقال الحية ناعيًا صديق الكفاح والرحلة الطويلة ضد العدو الصهويني، “ارتقى السنوار مقبلًا غير مدبر مشتبكًا في مقدمة الصفوف ويتنقل بين المواقع القتالية”، مضيفًا، “ننعى قائد معركة طوفان الأقصى ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد يحيى السنوار”. ستشهد الساعات والأيام القليلة المقبلة سلسلة اجتماعات تعقدها قيادة الحركة في الخارج بالعاصمة القطرية الدوحة، لبحث اختيار خليفة السنوار.

وأوضحت المصادر أن الاجتماعات ستشمل من يتواجد في الخارج من أعضاء مجلس الشورى المركزي للحركة، وأعضاء المكتب السياسي العام، وأنهم بدأوا بالتوافد إلى العاصمة القطرية لهذا الغرض.

سيناريوهات قيادة حماس

وقالت المصادر إن هناك عدة سيناريوهات بانتظار "حماس"، منها تولي مجلس قيادي إدارة الحركة حتى نهاية الحرب.

شكلت "حماس"، في أغسطس، مجلسًا قياديًا غير معلن، برئاسة رئيس مجلس الشورى المركزي محمد درويش، لإدارة عمل الحركة، بعد اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي، بسبب عدم قدرته على الحركة نظرًا لظروف الحرب.

ورجحت مصادر قريبة من الحركة أن يواصل هذا المجلس قيادة الحركة في المرحلة المقبلة حتى انتهاء الحرب، أو أن يجري إدخال بعض التغييرات عليه.

لكن هناك سيناريوهات أخرى منها انتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي، وثمة من يتوقع أن يعبر اختيار خليفة السنوار عن خيار سياسي واضح المعالم للحركة في المرحلة المقبلة.

من هو خليل الحية؟.. معلومات عن خليفة يحيى السنوار

معلومات عن خليل الحية

وتقدم بوابة ”دوت الخليج" معلومات عن القيادي والاسم المرشح بقوة لقيادة حركة حماس كالتالي: