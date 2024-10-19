مي حلمي: "أسمي سبب لي عقدة نفسية في طفولتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الإعلامية مي حلمي ضيفة في برنامج “يالمايك والقلم” الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز أحمد، عبر قناته الشهيرة بـ "يوتيوب".

وأعلنت مي حلمي عن تعرضها لصدمة منذ طفولتها بسبب اسمها الذي وصفته معلمتها في الصفوف الإبتدائية بإنه اسم ثقيل ما سبب لها عقدة نفسية.

وقالت مي حلمي إنها كانت ترغب بأن تكون جراحة تجميل لمعالجة النساء اللواتي يلدن ويعانين من آثار الولادة، مضيفة بأنها كانت تعزف على الكمان في أثناء دراستها الجامعية.

مي حلمي توجة رسالة ليلي عبد اللطيف

ويذكر أن مي حلمي حرصت علي توجية رسالة غاضبة إلى خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف، بعد خسارة النادي الأهلي أمام الزمالك مساء الجمعة في مباراة لقب السوبر الإفريقي، على عكس توقعها السابق لنتيجة المباراة، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت مي حلمي مقطع فيديو قائلا فيه: “كلمة بعد الخسارة للست الجميلة اللطيفة ليلى عبد اللطيف، ما تتكلميش في الكورة تاني، أو روحي علقي على ريال مدريد أو برشلونة، وبلاش تجيبي سيرة الأهلي، أو روحي توقعي مين هيضرب مين، والكلام اللي إنتي بتطلعي حافظاه”.

وتابعت: "كل ما تجيبي سيرة الأهلي يتنحس، وكل ما تتوقعي للأهلي يكسب يتنيل ويتعك، مالكيش دعوة بالكورة وخليكي في سكتك وسيبينا في سكتنا، مش قلت الأهلي هيبدع؟ أهو بدّع يا اختي".